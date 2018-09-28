سيدة عن رفع دعوى خلع ضد زوجها: أحبه لكن يجب إنهاء هذه المعاناة

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى خلع ضد زوجها؛ رغم حبها الشديد لزوجها وتعلقها بها، حيث تحولت حياتها إلى مأساة بسبب عصبية الزوج وإهماله لها.

وبالتطرق للتفاصيل، تروي السيدة قصتها مع زوجها قائلة: ” كنت على علم بأن زوجى عصبى المزاج وتقبلت الوضع، إلا أنه مع العشرة كان الأمر من أقسى ما يكون، وبدون أن يشعر حول حياتنا إلى مأساة لا تنتهى ” .

واستكملت الزوجة: ” تطورت الأمور بيننا إلى تعديه علي بالضرب المبرح، وإهماله التام لى، بل ساءت أكثر وبدأ زوجى فى الغياب عن منزلنا بالساعات الطويلة، ولا يعود إلا أخر الليل ” .

حيث قامت الزوجة برفع دعوى خلع ضد زوجها؛ بعد عجزها عن إنهاء هذه المعاناة، مضيفة: ” بالرغم من حزنى على فراق زوجى، قررت إقامة دعوى خلع ضده، لأجد من يتقبلنى بعيوبى ومميزاتى ” .