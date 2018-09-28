بالفيديو.. بيجو 3008 و508 موديلي 2019 يطرحان بنظام دفع هجين جديد

باريس(صدى):

اشتكى عملاء بيجو من عدم توفر الدفع الكلي في سيارتها 3008 ولهذا قررت الشركة معالجة هذا الأمر, من خلال توفير نظام الدفع الكلي في أعلى اصدارات السيارة 3008 GT كما يتوفر في هذا الاصدار الجديد نظام دفع هجين من محرك PureTech بنزين سعة 1.6 لتر ومحرك كهربائية يتواجد على المحور الأمامي للسيارة ومحرك كهربائي آخر للمحور الخلفي للسيارة.

ويوفر المحرك البنزين قوة 200 حصان بينما كلا المحركين الكهربائيين يقدمان للسيارة قوة 110 حصان وهو ما يعني وصول السيارة الي قوة اجمالية في حدود 300 حصان ، ويمكن في ظل نظام الدفع الهجين وصول 3008 GT الي قدرة على التسارع الي 100 كم في الساعة في 6.5 ثانية ، وبفضل الاعتماد على بطارية 13.2 كيلوواط ساعة فيمكن للسيارة قطع مسافة 60 كم بالاعتماد على الكهرباء فقط.

كما يتوفر نظام الدفع الهجين في باقي اصدارات موديل 3008 بجانب توفره في موديل 508 الجديد الليفت باك والواجن ، ويتكون من محرك تقليدي بقوة 180 حصان ومحرك كهربائي وحيد بقوة 110 حصان لتوفير قوة اجمالية للسيارة بواقع 225 حصان كما يتوفر لهذه الاصدارات التي تعمل بالدفع الأمامي فقط بطارية أصغر سعة 11.8 كيلوواط ساعة وتوفر مدى تنقل 40 كم كهربائياً بالنسبة لموديل 508 الجديد.

وبالنسبة للشحن, فتستغرق البطارية 7 ساعات للشحن باستخدام الشاحن التقليدي 3.3 كيلوواط ساعة أو 4 ساعات للشاحن 14A 3.3 كيلوواطساعة ، ويمكن الشحن من الشواحن السريعة 32A 6.6 كيلوواط ساعة في ساعة و45 دقيقة. ورغم عرض السيارات ولكنها لن تتاح للبيع حتى الربع الثاني من العام المقبل في أوروبا.