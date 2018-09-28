طفرة أكاديمية مثيرة.. دراسات تمنح درجة علمية في التجسس الدولي

لندن(صدى):

أعلنت جامعة باكنغهام البريطانية، عن برنامج دراسي فريد من نوعه ويستجيب لمتطلبات عصر الثورة التكنولوجية، في تطور أكاديمي جديد ومثير من قبل الجامعة الشهيرة.

وطرحت الجامعة برنامج جديد للدراسات الجامعية في مجال الأمن والاستخبارات والتهديدات الإلكترونية، يمنح درجة علمية في ” التجسس الدولي “.

ومن جانبه أكد مدير البرنامج جوليان ريتشاردز، أن البرامج الحالية في الجامعات بشأن العلاقات الدولية لا تكفي للتعاطي مع ما طرأ في السنوات الأخيرة من تطورات تكنولوجية هائلة، حيث تركز بشكل كبير على ” دوافع الحرب على الإرهاب ” ولا تتعامل مع الأدوات الجديدة لهذا الإرهاب.

كما أشار ” ريتشاردز ” وفقًا لصحيفة مترو البريطانية، إلى أن الطلاب يبحثون عن طرق جديدة في وظيفة مع أجهزة الاستخبارات، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يبدأ التدريس بهذا البرنامج في يناير المقبل.