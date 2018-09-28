سيدة تشعل النيران بزوجها وأبناءها الأربعة لتتفرغ لعشيقها

القاهرة(صدى):

شهدت منطقة المطرية بمحافظة القاهرة في مصر، قيام سيدة تجردت من كل مشاعر الأمومة، بالتخلص من زوجها وأبناءها الأربعة حرقًا بالنيران، وذلك بعد أن أعمتها خيانتها لزوجها مع زميلها في العمل، وإقامة علاقة محرمة معه.

وبدأت تفاصيل الواقعة، حين عثر الزوج على خطابات غرامية بين زوجته وزميلها فى العمل، تؤكد وجود علاقة محرمة بينهما، وذلك بعد أن تسلل الشك إلى ذهنه، خاصة مع امتناع زوجته عنه وحرمانه من حقوقه الشرعية.

فاستغلت الزوجة غياب زوجها، واستقبلت عشيقها فى منزله وعلى سريره، وذلك قبل أن يعود أبناؤها الصغار من المدرسة، بل قامت بتهديد أطفالها بالقتل، إذا أخبروا والدهم بمشاهدة هذا الرجل الغريب معها فى الشقة.

وعليه، أصيب الزوج بحالة من الجنون، فجمع أشقاء زوجته وعرض عليهم الأمر قبل طلاقها، ولكنها نفت كل ما ساقه من أدلة، وتبرأت حتى مما كتبته بيديها، ثم طمأنته الزوجة ووعدته بأنها ستكون زوجة مثالية، ولكنها كانت تخطط للانتقام من الجميع حتى أبنائها الصغار.

وقررت الزوجة إشعال النيران فى شقة الزوجية والتخلص من زوجها وأبنائها الأربعة، وذلك وسط صراخ وذهول الأهالى والجيران، الذين أكدوا أن الزوج وأولاده الأربعة ماتوا حرقًا داخل الشقة.

ومن جانبه، قال شقيق الزوج الضحية: ” كانت زوجة شقيقى تراقب المشهد من بعيد أثناء الحريق، دون أن يشك أحد فى أنها وراء الحادث ” ، مؤكدًا أنه قد تم القبض على الزوجة وأحالتها النيابة إلى محكمة الجنايات.