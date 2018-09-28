أخصائي يكشف فوائد ” الميكروويف ” في تسخين الطعام

أميرة خالد(صدى):

كشف مختص في مجال التغذية، عن مدى خطورة وفوائد استخدام ” الميكروويف ” في تسخين الطعام، لافتًا إلى أنه أفضل من الوسائل الأخرى مثل الفرن الهوائي أو الماء.

وأوضح استاذ علوم التغذية بجامعة ” ويسكونسن ماديسون ” سكوت رانكين، أن تسخين الطعام في الميكروويف يؤدي إلى خسارة نسبة أقل من العناصر الغذائية مقارنة بالوسائل الأخرى، حيث يتيح فرصة التحكم في الحرارة.

كما أشار إلى أن الطعام كلما تعرض لدرجة حرارة أكبر ولفترة طهي أطول يفقد عناصر غذائية أكثر، وكلما زادت كمية المياه المستخدمة لطبخ الطعام خسر الطعان عناصر غذائية أكثر، لذلك يعد الميكروويف أنسب وأفضل الطرق للتسخين.