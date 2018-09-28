سيدة ترفع دعوى طلاق بعد محاولتها تسميم زوجها

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى طلاق ضد زوجها، بعد محاولتها تسميمه، حيث هربت من المنزل مع أولادها الاثنين، دون أن يعرف الزوج مكانها.

وبالتطرق للتفاصيل، يروي الزوج قصته مع زوجته قائلاً: ” زوجتي سليطة اللسان وطويلة اليد تربت فى أسرة تتشرب بتلك الأخلاق، إلا أنني أجبرت نفسي على تحملها خوفًا على اطفالي ” .

واستكمل الزوج: ” بعد فترة بدأ المرض يتمكن مني، وتدهور حالتى الصحية التى وصلت إلى دخولى المستشفى أكثر من 3 شهور وأنا بين الحياة والموت، حتى اكتشفنا أن فى جسمى بعض السموم الناتجة من خلطات أدوية ” .

وأوضح الزوج أن قام بمراقبة زوجته حتى اكتشف أنها تضع له تلك المواد للانتقام منه، وعندما واجهها خافت وحاولت الضغط علىيه بالأولاد؛ لعدم إبلاغ الشرطة عنها.

وعن هروب زوجته، قال الزوج: ” بعد شهرين من التعافى، تفاجأت بهروبها من المنزل وحتى الآن لم أعثر عليها، وتسلمت إخطارًا من محكمة الأسرة بدعوى الطلاق ضدي ومن يومها وأنا أبحث عنها وأولادي ” .

حرر الزوج محضر ضد الزوجة وقدم الإثبات على محاولتها قتله، مضيفًا: ” لا أريد شئ سوى أولادي حتى لو أردات ملايين الجنيهات ” .