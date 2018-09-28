وظائف شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز العسكرية بتبوك

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية للتشغيل والصيانة بمنطقة تبوك، عن بدء فتح باب التقديم على المسابقة الوظيفية لوظائف بند التشغيل والصيانة.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم طرح تفاصيل المسابقة يوم الأحد القادم، لافتة إلى أن التقديم على هذه الوظائف متاح من الأحد القادم ويستمر لمدة 5 أيام.

ودعت الراغبين بالتقدم على هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم مؤهلات وشروط الوظائف المطروحة زيارة موقع الإدارة الإلكتروني من خلال الرابط التالي هنا .

كما أشارت الإدارة إلى أنه لمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي هنا .