تراجع تحويلات للأجانب للخارج واستقرار تحويلات المواطنين

علي القحطاني (صدى):

كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، عن إجمالي تحويلات السعوديين للخارج، بالإضافة إلى إجمالي تحويلات الأجانب للخارج خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 2018م.

وبلغ إجمالي تحويلات المواطنين للخارج منذ بداية العامة حتى نهاية أغسطس الماضي بنحو 41.22 مليار ريال، مقارنة بـ41.05 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2017، وهو ما يعد استقرار نسبي في التحويلات.

وبلغت تحويلات السعوديين نحو 3.69 مليار ريال خلال أغسطس العام الجاري، متراجعة 45.5%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ كانت تبلغ نحو 6.77 مليار ريال.

فيما تراجعت تحويلات الأجانب إلى الخارج والتي بلغت نحو 93.66 مليار ريال خلال الـ8 أشهر، مقارنة بـ 94.85 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلة تراجعًا بنسبة 1.2%.

وبلغت تحويلات الأجانب 10.43 مليار ريال خلال أغسطس من العام الجاري، متراجعة 16.9%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ كانت تبلغ نحو 12.55 مليار ريال.