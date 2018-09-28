الأسماء الحقيقة لـ ” مشاهير ” العرب
يقوم المشاهير باختيار إسما مزيفًا لهم بديلاً عن اسمهم الحقيقي؛ ليكون لقبهم الفني طيلة مسيرتهم يُعرفون به؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض الأسماء الحقيقة لأبرز النجوم العرب الذين غيروا أسمائهم.
– يسرا
قدمت الفنانة المصرية يسرا عددًا كبيرًا من الأعمال في السينما المصرية والدراما التلفزيونية، اسمها الحقيقي ” سيفين محمد حافظ نسيم ” .
– وديع الصافي
يُعد الفنان اللبناني وديع الصافي من عمالقة الطرب بلبنان وفي العالم العربي، واسمه الحقيقي ” وديع فرنسيس ” .
– يحيي الفخراني
اشتهر الفنان المصري يحيي الفخراني في العالم العربي بأدوار سينمائية ودرامية عديدة، واسمه الحقيقي ” محمد الفخراني ” .
– يارا
بدأت الفنانة يارا مسيرتها الفنية بعام 1998؛ وكان اسمها الحقيقي قبل الشهرة ” كارلا نزيه البرقاشي ” .
– عاصي الحلاني
اختار المطرب اللبناني عاصي الحلاني هذا الاسم نسبة الى نهر العاصي وتيمناً بالفنان عاصي الرحباني، إلا أن الاسم الحقيقي له هو ” محمد الحلاني ” .
– إليسا
الاسم الحقيقي للفنانة اللبنانية اليسا هو ” اليسار خوري ” ؛ وذلك قبل حصولها على شهرة كبيرة في لبنان وفي العالم العربي، منذ أول انطلاقتها في العام 1998.
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