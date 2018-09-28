الأسماء الحقيقة لـ ” مشاهير ” العرب

أماني الغامدي(صدى):

يقوم المشاهير باختيار إسما مزيفًا لهم بديلاً عن اسمهم الحقيقي؛ ليكون لقبهم الفني طيلة مسيرتهم يُعرفون به؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض الأسماء الحقيقة لأبرز النجوم العرب الذين غيروا أسمائهم.

– يسرا

قدمت الفنانة المصرية يسرا عددًا كبيرًا من الأعمال في السينما المصرية والدراما التلفزيونية، اسمها الحقيقي ” سيفين محمد حافظ نسيم ” .

– وديع الصافي

يُعد الفنان اللبناني وديع الصافي من عمالقة الطرب بلبنان وفي العالم العربي، واسمه الحقيقي ” وديع فرنسيس ” .

– يحيي الفخراني

اشتهر الفنان المصري يحيي الفخراني في العالم العربي بأدوار سينمائية ودرامية عديدة، واسمه الحقيقي ” محمد الفخراني ” .

– يارا

بدأت الفنانة يارا مسيرتها الفنية بعام 1998؛ وكان اسمها الحقيقي قبل الشهرة ” كارلا نزيه البرقاشي ” .

– عاصي الحلاني

اختار المطرب اللبناني عاصي الحلاني هذا الاسم نسبة الى نهر العاصي وتيمناً بالفنان عاصي الرحباني، إلا أن الاسم الحقيقي له هو ” محمد الحلاني ” .

– إليسا

الاسم الحقيقي للفنانة اللبنانية اليسا هو ” اليسار خوري ” ؛ وذلك قبل حصولها على شهرة كبيرة في لبنان وفي العالم العربي، منذ أول انطلاقتها في العام 1998.