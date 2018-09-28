مقتل ربة منزل على يد عشيقها بعد ليلة حمراء

القاهرة(صدى):

لقت ربة منزل مصرعها على يد عشيقها، بعد قضائهما ليلة حمراء ونشوب مشاجرة بينهما في إحدى الشقق بمنطقة عين الصيرة في مصر.

وقدم الأهالي بلاغًا بوجود جثة داخل إحدى الشقق، لتنتقل قوة أمنية من مباحث قسم مصر القديمة على الفور، حيث تم العثور على جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها ومصابة بكدمات وجروح بمناطق متفرقة من الجسم.

وتوصلت التحريات إلى وجود علاقة جنسية تربط السيدة بعاطل، حيث كان دائم التردد عليها ونشبت بينهما مشاجرة يوم الواقعة، وهوما دفعه إلى التعدي عليها بالضرب حتى توفت.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، واليت أمرت بتشريح جثة السيدة ربة وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة.