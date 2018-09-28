” العمل ” تعيد مسمى ” التسول ” لمكاتبها بعد 11 سنة

علي القحطاني(صدى):

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قرارًا بالعمل على تغيير مسمى مكاتب المتابعة الاجتماعية، وعودتها تحت مسمى ” مكاتب مكافحة التسول ” مرة أخرى.

وشمل قرار الوزير العمل على تغيري مسمى المكاتب في 12 مدينة، وهم ” الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، حائل، الدمام، الطائف، أبها، الأحساء، تبوك، الخرج، وبريدة ” .

وشددت وزارة العمل على ضرورة مكافحة التسول في مختلف المناطق والمحافظات، في ظل تزايد أعداد الوافدين على هذا العمل وعدم وجود جهة مختصة تتابعهم وتتخذ الإجراءات حيالهم.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حولت مسمى مكاتب مكافحة التسول إلى مكاتب المتابعة الاجتماعية في عام 1429هـ، ما أدى إلى انتشار ظاهرة التسول.