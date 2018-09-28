” ساما ” توضح حقوق العملاء لدى البنوك

عادل الحربي (صدى):

أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، عدة حقوق لعملاء البنوك والتي يجب التزام البنوك العاملة في المملكة بها؛ لتضمن الحماية والمساعدة وتقديم خدمات أفضل.

ونشرت ” ساما ” حقوق العملاء لتوعيتهم، والتي تضمنت ” التعامل بإنصاف واحترافية، حماية مصالحك المالية، شفافية المعلومات المتعلقة بالمنتج، مساعدتك على اختيار الأفضل، إمكانية تقييم الخدمة وتقديم الشكاوى، وحمايتك من تضارب المصالح ” .

وفي شرح هذه الحقوق، أكدت ” ساما ” أنه على موظفي المصارف التعامل مع العميل بمنتهى الاحترافية والأمانة في جميع مراحل التعامل بينهما وتقديم خدمات ومنتجات تتناسب مع احتياجات العميل، كما أن مصالح العميل ومعلوماته المالية والشخصية تقع على عاتق المصرف من خلال أنظمة رقابية ذات كفاءة عالية.

كما أشارت إلى أنه يجب أن تتسم معلومات البنك عن منتجاته وخدماته بالشفافية الكاملة وأن تكون واضحة وسهلة الفهم، ومن بينها حقوق ومسؤوليات كل طرف والأسعار والعمولات والمخاطر والغرامات، كما أنه على البنك مساعدة العميل على اختيار المنتج أو الخدمة المناسبة له من حيث المميزات والالتزامات من خلال العمل على رفع مستوى الثقافة والوعي البنكي للعميل.

وعلى البنك توفير وسيلة مريحة وسهلة للعميل لتقديم رأيك في خدماته وتقديم الشكاوى، والتي يجب أن تتميز بإمكانية المتابعة ومعالجة الشكوى، لافته إلى أنه ينطبق على البنك سياسة فعالة ومكتوبة بشأن كشف العمليات المحتملة لتضارب المصالح بين المصرف وطرف ثالث ومعالجتها بأسرع وقت ممكن مع الإفصاح.