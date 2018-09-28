بعد توقفك عن التدخين.. أتبع هذه التعليمات حتى لا تعود إليه مرة أخرى

أميرة خالد(صدى):

يعد قرار التوقف عن التدخين قرارا مصيريا بكل تأكيد وخطوة إيجابية صحية تدفعك نحو حياة أفضل، ولكن أهم من التوقف عن عادة التدخين السيئة هو الثبات على الإقلاع.

حول الثبات على الأمر وجه مختصون نصائح للأشخاص، الذين أقلعوا عن التدخين، بأن يواجهوا في البداية المواقف، التي كانت تدفعهم للتدخين كالشد العصبي والتوتر النفسي مثلاً، من خلال ممارسة أنشطة أخرى بدلاً من تدخين السجائر، كممارسة تمارين التنفس أو أخذ دش أو مضغ العلكة أو تناول فواكه لذيذة أو مكسرات.

وأوضحوا أن الرغبة الملحة في التدخين غالباً ما تتلاشى بعد مدة تتراوح بين 30 ثانية و3 دقائق، مؤكداً أن الإقلاع عن التدخين يعود بالفائدة على الصحة مهما كان العمر، حيث يسهل على المرء صعود الدرج مثلاً.

يُشار إلى أن التدخين يشكل خطراً داهماً على الصحة، حيث إنه يعد سبباً رئيسياً للإصابة بسرطان الرئة على سبيل المثال.