وصفات طبيعية تحمي بشرتك من جميع المشكلات

أماني الغامدي(صدى):

تحتاج بشرة الوجه إلى عناية خاصة، ولا بد أن تحرص كل أنثى على العناية ببشرتها، لكن دون استخدام أي مواد كيميائية، حتى لا ينقلب الأمر إلى العكس، وتصاب البشرة بالمزيد من المشكلات.

وتقدم خبيرة التجميل الهندية ” انفي ” ، أفضل ماسكات طبيعية، للعناية بالبشرة، خاصة مع قدوم فصل الخريف، وتقلباته التي تصيب البشرة بالجفاف.

شد البشرة

اخفقي بيضة في وعاء ثم أضيفي العسل وزيت جوز الهند.

ضعي هذا الخليط على وجهك واتركيه لمدة ساعة.

اغسلي وجهك بالماء البارد، واستمتعي ببشرة مشدودة وجلد نظيف.

لبشرة صحية ومتوهجة

إذا كنتِ تبحثين عن بشرة لطيفة صحية متألقة، ضعي صفار البيض على العسل وزيت الزيتون.

اخفقي المكونات في وعاء، ثم ضعيه على بشرتك لمدة 30 دقيقة.

سيساعد هذا القناع في الحفاظ على مرونة الجلد، في حين أن العسل مضاد للبكتيريا، ويعمل على تخفيف التورم والالتهابات.

ومن ناحية أخرى، زيت الزيتون يساعد على ترك بشرتك رطبة ومتوهجة.

التخلص من حب الشباب

بياض البيض يمكنه علاج حب الشباب، لاحتوائه على الإنزيمات المضادة للبكتيريا، والزنك الموجود في البيض يساعد في شفاء حب الشباب والجروح أيضا.

ويمكن إضافة بياض البيض لدقيق الشوفان والعسل وقطرة واحدة من زيت شجرة الشاي.

يوضع الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة.

التخلص من التجاعيد

بياض البيض يساعد في تجميل البشرة وتقليل التجاعيد، ويكافح الشيخوخة.

ويمكن استخدام بياض البيض مع إضافة قطرة واحدة من زيت اللوز، ضعي الخليط على وجهك لمدة 30 دقيقة.

يشطف بعد ذلك وجهك بالماء.