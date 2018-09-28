بالفيديو.. سقوط طائرة في المحيط الهادئ ونجاة جميع ركابها

باليكير(صدى):

نجا ركاب طائرة سقطت في المحيط الهادي صباح اليوم الجمعة، بعدما تجاوزت مدرجاً على جزيرة بحوالي 150 متراً، حيث كان من المقرر الهبوط في دولة ميكرونيزيا قبل سفرها إلى غينيا الجديدة.

وهرع السكان المحليون، الذين وصلوا إلى مكان الطائرة، عن طريق قوارب صيد صغيرة، وأنقذوا الركاب الذين فروا من الطائرة وكانوا يقفون على أجنحتها.

وأفادت مصادر بأنه نجا 47 شخصاً كانوا على متن الطائرة، منهم 36 مسافراً، بالإضافة إلى 11 من طاقمها، ولكن تم غمر الطائرة بالكامل وأصيب راكب واحد فقط بجروح.