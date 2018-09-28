أسباب ” الشيب المبكر ” وكيفية التحكم فيه

أماني الغامدي(صدى):

يظهر ” الشيب ” بكثرة لدى السيدات والرجال في مرحلة الشباب خلال الفترة الحالية وهو ما يسمى بـ ” الشيب المبكر ” ، حيث يتأثر الشيب بمجموعة من العوامل الخارجية إلى جانب العوامل الوراثية.

ويبدأ الشيب لدى السيدات في منتصف الشعر، أما الرجال فيبدأ في اللحية والشارب، وتتمثل أبرز أسباب الشيب المبكر في ” الضغوطات النفسية، عدم توازن هرموني في نشاط الغدة الدرقية، الاستخدام المنتظم لصبغات الشعر، أو مجفف الشعر، فقر الدم، عدم كفاية النظام الغذائي، و العلاج الكيميائي أو الإشعاعي “.

ولكن يمكن التحكم في الشيب والقضاء على ظهوره مبكرًا خاصة في فترة الشباب، من خلال الاهتمام بتناول فيتامين ” ب12 ” لعلاج أي خلل في نشاط الغدة الدرقية، بالإضافة إلى وضع الزيوت والمغذيات على الشعر، والإكثار من الأطعمة الغنية بحمض الفوليك (ب9)، كالخضروات الورقية الداكنة والحمضيات، والبقوليات، والأفوكادو، والبذور والمكسرات، والقرنبيط، والشمندر.