الفنان أحمد مكي يتولى تأليف وإخراج فيلمه الجديد

أماني الغامدي(صدى):

يتولى النجم المصري أحمد مكي كتابة وإخراج فيلمه الجديد ” عقد يعقد ” المنتظر عرضه في صيف 2019، وذلك بعدما تعاقد مؤخرا مع المنتج أحمد سمير.

وأوضحت الجهة المنتجة، أن مكى سيتولى كتابة الفيلم وإخراجه، ليعود من خلاله إلى عالم الإخراج مرة أخرى، ويعد هذا الفيلم هو ثاني تعاون بين مكى والمنتج أحمد سمير بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل الكبير أوى الذى تعاونا فيه سويا .

يذكر أن أغنية أحمد مكى الجديدة ” أغلى من الياقوت ” حققت نجاح جماهيري كبير، حيث إنها تحمل الكثير من النصائح التي يقدمها الآباء إلى أبنائهم في السن الصغيرة.