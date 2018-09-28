التحقيق مع 3 بنجلاديشيين عثر بحوزتهم على أموال وذهب بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

أطاحت القوة الخاصة لأمن الطرق في منطقة مكة المكرمة، بـ3 بنجلاديشيين عثر بحوزتهم على مبلغ تجاوز 87 ألف ريال وقطع ذهبية مجهولة المصدر على طريق الساحل القديم.

وتحقق شرطة الليث حاليًا مع البنجلاديشيين للتعرف على مصدر الأموال والقطع الذهبية التي تم الحصول عليها بحوزتهم.

وفي التفاصيل، اشتبهت قوات أمن الطرق بمكة في مركبة تقل 3 أشخاص من الجنسية البنجلاديشية، وعند استوقافهم وتفتيش المركبة والركاب تم العثور على مبلغ يتجاوز 23ألف ريال بحوزة السائق، بالإضافة إلى حقيبة بحوزة أحد الركاب بداخلها 61 ألف ريال، و3500 ريال مع الراكب الثالث.

كما عثرت قوات الأمن بحوزة الثلاثة على مشغولات ذهبية مجهولة المصدر، والذين عجزوا عن إثبات مصدرها، وتم إحالتهم إلى شرطة الليث لاستكمال التحقيقات والتعرف على مصادر الأموال والذهب.