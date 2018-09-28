محمد هنيدي يكشف عن تفاصيل حول الجزء الثاني من صعيدي في الجامعة الأمريكية

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان المصري محمد هنيدي عن تفاصيل موجزة عن الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وذلك رداً على تساؤلات جمهوره عبر ” ستوري ” على انستجرام.

رد هنيدي على سؤال ” ما هو أكتر دور كان نفسك تعمله إيه؟ قائلاً: ” دور شرير هدفه يقضى على نص البشرية والكائنات الحية في الكون عشان الموارد تكفى الكائنات الحية ويبطلوا يقتلوا بعض “.

كما أجاب على تساؤل أحد جمهوره حول عدم اتجاه أي مجال آخر غير الكوميديا، فسأله أحد الجماهير قائلاً: ” محاولتش تبقى أى حاجة غير كوميدي كنوع من التغيير؟.. فقال هنيدي: ” جربت والله زمان وعملت دراما حزينة عنيفة أعنف من مأسويات تايتنيك وروز جاك يغرق علشان مكسلة تتحرك وتأخده جنبها والناس برده كانت بتضحك “.

وحول مشاركة أجانب فى أفلامه، قال هنيدى: ” صعيدى الجزء الثانى إن شاء الله هيبقى فيه نجم أجنبى كبير.. بفكر فى ذا روك بس خايف يبلعنا “.