ماجد عبدالله عن ” النصر ” : سيارة فخمة لكن قائدها غشيم

نواف السالم(صدى):

علق ماجد عبدالله، مهاجم النصر والهداف الدولي السابق، على مدرب فريق النصر ” كارينيو ” .

حيث قال ” ماجد ” : ” النصر سيارة فخمة لكن قائدها غشيم، وأنا أقصد هنا مدرب الفريق كارينيو فهو حماسي وليس فنيًا ” .

وأشار إلى أن أغلب مسؤولي الاتحاد السعودي منظرون وليسوا فنيين، والهلال دائمًا ينافس على البطولات حتى لو لم يتوج بأي ألقاب.

أما فيما يتعلق ببطولة كأس آسيا للمنتخبات، قال ” الماجد ” : ” الإمارات أكملت جاهزيتها لاستضافة البطولة التي تقام في يناير المقبل؛ وذلك بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الآسيوية ” .

ورشح ” ماجد ” اليابان وأستراليا والسعودية؛ للمنافسة على لقب كأس آسيا 2019 بالإمارات.