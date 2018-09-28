سيدة ترفع دعوى قضائية لمنع جيرانها من التدخين في الشرفة
حصلت سيدة روسية على حكم من المحكمة الإقليمية بمنع جاريها من التدخين في الشرفة.
وكانت السيدة قد تقدمت بشكوى بحق جاريها اللذين يدخنان ويتسببان في دخول دخان السجائر إلى نافذتها، وحينما طلبت الساكنة من جاريها التوقف عن التدخين في الشرفة تجاهلاها.
وأبلغت السيدة الشرطة، لكنها لم تجد في فعل الجارين أي خرق للقانون أو القواعد الإدارية.
فلجأت السيدة بعد ذلك إلى محكمة المدينة التي ألزمت المدخنين بدفع تعويض مادي عن الخسائر المعنوية التي لحقت بالمدعية، وقدره خمسة آلاف روبل، ولم تكتف إذ استأنفت أيضًا الحكم مطالبة بمنع التدخين في شرف المنازل السكنية، فاستجابت لها المحكمة وأصدرت أمرًا بمنع التدخين في الشرفة، مع الإبقاء على حقها في التعويض المادي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54874 ] نشر منذ 2 ساعتين
معاها حق تمنعهم بس مالها حق تاخذ تعويض ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19945 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب لماذا لم تجبرها المحكمه على اغلاق نافذتها
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 385 ] نشر منذ 51 دقيقة
هههههههههههه..
ابو عمار خلها تشم هواء اش فيك..
اجل ليش ركبوا النافذة…
اثاريك لو انته خصمها كنته فقعته كبدها.
هههههههههههه..