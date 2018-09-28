سيدة ترفع دعوى قضائية لمنع جيرانها من التدخين في الشرفة

موسكو(صدى):

حصلت سيدة روسية على حكم من المحكمة الإقليمية بمنع جاريها من التدخين في الشرفة.

وكانت السيدة قد تقدمت بشكوى بحق جاريها اللذين يدخنان ويتسببان في دخول دخان السجائر إلى نافذتها، وحينما طلبت الساكنة من جاريها التوقف عن التدخين في الشرفة تجاهلاها.

وأبلغت السيدة الشرطة، لكنها لم تجد في فعل الجارين أي خرق للقانون أو القواعد الإدارية.

فلجأت السيدة بعد ذلك إلى محكمة المدينة التي ألزمت المدخنين بدفع تعويض مادي عن الخسائر المعنوية التي لحقت بالمدعية، وقدره خمسة آلاف روبل، ولم تكتف إذ استأنفت أيضًا الحكم مطالبة بمنع التدخين في شرف المنازل السكنية، فاستجابت لها المحكمة وأصدرت أمرًا بمنع التدخين في الشرفة، مع الإبقاء على حقها في التعويض المادي.