بالفيديو.. مستشار مالي يحذر من هوس القروض الاستهلاكية: ” وصلنا إلى حد عجيب “
حذر المستشار المالي عبد الله الربدي، من الهوس الاجتماعي بالقروض الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن الأرقام التي تتحدث عن القروض الاستهلاكية في المملكة ” مرعبة ” ، وهي التي أدت إلى تراكم الديون وخراب الكثير من البيوت، على حد قوله.
وقال الربدي خلال برنامج ” يا هلا ” : ” وصلنا إلى حد عجيب في القروض الاستهلاكية التي تعدت 340 مليارًا، وهو ما يعادل ربع مجموع القروض في القطاع البنكي ” .
وأضاف: ” لا يلجأ إلى الممولين خارج النظام المالي سوى عملاء لا يستحقون التمويل بالأساس، لأنهم تجاوزوا كل الحدود في القروض ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54874 ] نشر منذ 2 ساعتين
مايقترض إلا اللي منحد بجد ،،،
,, اما الإقتراض لاجل المباهات بشيء ما ,, فهذا ناقص عقل ولابد ان يُحجر عليه ,,
يحي الشديدي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 31 دقيقة
انا انصح بعدم الانسياق وراء اهل الملصقات على الصرافات ابو فلان لتسديد القروض والمتعثرات انت يا ابو فلان الذي حطني فى المتعثرات بسبب قل تفكري والطمع انت تخدم 20سنة وتعطي صاحب الدعايات اما شخص تجبره الضروف على ذلك فياخذ بحذر والله يوفق الجميع