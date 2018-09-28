بالفيديو.. مستشار مالي يحذر من هوس القروض الاستهلاكية: ” وصلنا إلى حد عجيب “

حمود العنزي (صدى):

حذر المستشار المالي عبد الله الربدي، من الهوس الاجتماعي بالقروض الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن الأرقام التي تتحدث عن القروض الاستهلاكية في المملكة ” مرعبة ” ، وهي التي أدت إلى تراكم الديون وخراب الكثير من البيوت، على حد قوله.

وقال الربدي خلال برنامج ” يا هلا ” : ” وصلنا إلى حد عجيب في القروض الاستهلاكية التي تعدت 340 مليارًا، وهو ما يعادل ربع مجموع القروض في القطاع البنكي ” .

وأضاف: ” لا يلجأ إلى الممولين خارج النظام المالي سوى عملاء لا يستحقون التمويل بالأساس، لأنهم تجاوزوا كل الحدود في القروض ” .