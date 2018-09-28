توفى خارج المسبح أم بداخله.. تقرير الطب الشرعي يحسم الجدل في ” غرق طالب ” بجدة
كان بعض رواد مواقع التواصل قد تناقلوا أنباءًا حول وفاة الطالب غريق المدرسة النموذجية بجدة، زاعمين أنه توفي خارج المسبح قبل أن يسقط في الماء.
وحسم تقرير الطب الشرعي، هذا الجدل، ليؤكد أن الطفل مات غريقا في مسبح مدرسته.
يذكر أن والد الطفل المتوفي قد أكد على عدم تنازله عن حقه حتى يظهر المخطئ، ليحمي بقية الطلاب من الإهمال.
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ص ص ص[ عدد التعليقات: 1777 ] نشر منذ 12 دقيقة
لا. احد يضحك. ولا يستغرب. ؟؟؟ عادة الأجهزة الحكومية والمسؤلين المهملين. عند كل حادة. تطوى ضد مجهول او يلعب بالنتائج. سأضحك حتى الموت. غريق مات خارج المسبح. . تجي يا جماعه. استحوا. يوم يموت طالب داخل حافلة يقولون. الولد تعبان وآخر يدعس يقولون غلطان. ويموت بالمسبح ويقولون نط من المسبح ومات برا. عيب. يا ناس. خافوا الله والعقوبة. الى متى الاهمال والتلاعب والفوضى. والاستهتار بابناءنا وبناتنا. واولادنا. مهازل. وبكل بجاحة. نكتة. الموسم مات خارج المسبح. والسبب خاف من الماء هههههههههههه.