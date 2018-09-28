توفى خارج المسبح أم بداخله.. تقرير الطب الشرعي يحسم الجدل في ” غرق طالب ” بجدة

نايف السالم(صدى):

كان بعض رواد مواقع التواصل قد تناقلوا أنباءًا حول وفاة الطالب غريق المدرسة النموذجية بجدة، زاعمين أنه توفي خارج المسبح قبل أن يسقط في الماء.

وحسم تقرير الطب الشرعي، هذا الجدل، ليؤكد أن الطفل مات غريقا في مسبح مدرسته.

يذكر أن والد الطفل المتوفي قد أكد على عدم تنازله عن حقه حتى يظهر المخطئ، ليحمي بقية الطلاب من الإهمال.

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