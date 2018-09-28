المحكمة تحدد مصير عاملة وضعت سحرًا في شاي كفيلها

ابو ظبي(صدى):

قررت محكمة استئناف أبوظبي، تأييد الحكم الصادر ضد عاملة منزلية متهمة بممارسة السحر والشعوذة ضدة الأسرة التي تعمل لديها، بسجنها لمدة 3 أشهر، موتغريمها 5 آلاف درهم وإبعادها عن البلاد.

وكان رب الأسرة، قد أبلغ الشرطة عقب اكتشافه أن العاملة وضعت مادة كريهة الرائحة والطعم، صنعتها بأوراق تحتوي على كتابات ورموز غريبة في كوب الشاي.

وبحضور الشرطة إلى المنزل، عثر بغرفة العاملة على طلاسم وتمائم سحرية ومجموعة من المواد التي تستخدم في السحر والشعوذة.

وألقت الشرطة القبض على الخادمة وتمت إحالتها إلى محكمة أول درجة، التي أدانتها وقضت بالسجن والغرامة والإبعاد.