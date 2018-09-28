الغفوة أثناء العمل تجدد نشاط الموظف وتزيد انتاجيته

برلين(صدى):

يشعر الكثير من الموظفين بالنعاس أثناء فترة الدوام، وغالبًا ما يلجأ البعض إلى أخذ غفوة قصيرة، أثناء العمل إذا أمكن.

وفي هذا السياق أكد معهد استشارات الصحة المهنية الألماني، على أن الغفوة أثناء العمل تساعد على تجديد نشاط الموظف وزيادة إنتاجيته.

وأوضح أن المدة الصحيحة للغفوة ينبغي ألا تزيد عن 15 دقيقة ، علماً بأن النوم لمدة أطول من ذلك يؤدي إلى نتائج عكسية بسبب الاستيقاظ من حالة النوم العميق.

وأشار إلى أنه من الأفضل أخذ الغفوة في الفترة بين الساعة 1 ظهراً والساعة 4، حيث غالباً ما تخور القوى لدى معظم الأشخاص خلال هذه الفترة لأسباب تتعلق بالإيقاع الحيوي للجسم البشري.