وعد تصف عبادي الجوهر بـ ” الشرير “

أماني الغامدي(صدى):

أكدت الفنانة وعد، أن خبرة الفنان عبادي الجوهر، ستجعل لبرنامج المواهب ” نجم السعودية ” روحًا مختلفة.

ووصفت وعد ، الفنان عبادي الجوهر بـ ” الشرير ” في مقدمة انطلاقة البرنامج الغنائي الجديد الذي انطلق السبت الماضي على قناة السعودية sbc في حلقته الأولى.

وشارك في البرنامج مجموعة من الأصوات الشابة من الجنسين، والذين تأهل عدد منهم للمرحلة التالية، وهي مرحلة ” التحدّي “.

وتتكوّن لجنة التحكيم من الفنانين عبادي الجوهر ،وممدوح سيف، والفنانة وعد.