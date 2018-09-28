” العمل ” توضح حقيقة تقليص المساعدات المقطوعة للأسر المحتاجة

عادل الحربي (صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه لا صحة لما يتردد حول تقليص المساعدات المقطوعة للأسر المحتاجة.

وأوضحت الوزارة أن المساعدات تصرف حاليًا بأولوية التقديم، وتتراوح بين 10 آلاف ريال و30 ألف ريال حسب عدد الأفراد ووضع الحالة.

وأشارت إلى أنه يمكن إعادة التقديم للحصول على المساعدات بعد مرور عامًا من استلامها.

وكانت وزارة العمل قد أوضحت في وقت سابق، أن استلام مبالغ الأبناء المحضونين من جهات حكومية وخاصة يكون بصك إعالة وليس صك الحضانة، لافتة إلى أنه يتم إضافة الأبناء مع الأم المطلقة بموجب صك إعالة.