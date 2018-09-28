اليوم.. 6 مناطق على موعد مع الأمطار مصحوبة بزخات البرد

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهات متقدمة على عدة مناطق.

وأوضحت الهيئة في تنبيهاتها أن مناطق كل من ، عسير، والمدينة المنورة، والباحة، ومكة المكرمة،والقصيم، وحائل، ستشهد هطولًا للأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي لجريان السيول.

بينما تشهد نجران، والرياض، نشاطًا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.