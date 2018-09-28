خطفت ابنها بمساعدة عشيقها لتجبر زوجها على دفع فدية نصف مليون!

القاهرة(صدى):

تجردت أم مصرية من المشاعر ، وخططت لاختطاف ابنها بمساعدة عشيقها، لطلب فدية قدرها نصف مليون جنيه مصري.

وتلقت الشرطة إخطارًا ببلاغ من الأب يفيد باهتطاف نجله الذي يبلغ من العمر عامين، وهو الأمر الذي أيدته الأم المجرمة.

وتلقى الأب، ويعمل مزارعًا، اتصالًا هاتفيًا من مجهول طلب منه دفع مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه، كفدية لإطلاق سراحه.

وبالتحريات تبين اصطحاب والدة الطفل خارج المنزل، ثم العودة بمفردها، يوم الواقعة، وبمواجهة والدة الطفل اعترفت بارتباطها بعلاقة غير شرعية بآخر يعمل سائق، وأنهما اتفا على اختلاق واقعة اختطافه بقصد الحصول على المبلغ المالي، واقتسامه فيما بينهما.

وقامت الأم باصطحاب نجلها صباح اليوم وتسليمه لشريكها، الذي قام بالهرب به باستخدام دراجة نارية، وإخفائه والاتصال بوالده وطلب مبلغ الفدية.

وتم ضبط المتهم الهارب وتحرير الطفل المختطف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة.