بعد الهزيمة أمام ليجانيس.. جماهير برشلونة تطالب ” بيكيه ” بالاعتزال

ماجد محمد(صدى):

عقب هزيمة فريق برشلونة حامل لقب الليجا ،أمام ليجانيس، في مباراة الأربعاء الماضي، في الدوري الإسباني، دعت جماهير برشلونة الغاضبة جيرار بيكيه إلى الاعتزال.

وشدد الجماهير على أنه على بيكيه الاعتزال، مشيرين إلى أن مستواه كان ” مريعًا ” في آخر مباراتين.

وواصل بيكيه أداءه المتواضع مع النادي الكتالوني منذ بداية الموسم الحالي، حيث تلقى برشلونة هزيمة مفاجئة بهدفين مقابل هدف أمام مستضيفه المتعثر ليجانيس.

يذكر أن بيكيه قد سجل 24 هدفا في 282 مباراة للفريق الكتالوني.