بعد إعلان وزارة الصحة أماكن وظائفهم.. خريجو الدبلومات الصحية غاضبون لتعيينهم خارج مناطقهم

علي القحطاني (صدى):

بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة أماكن وظائف خريجي الدبلومات الصحية الدفعة الأولى 2017- 2018 ، أعرب عدد منهم عن غضبهم بسبب تعييناتهم التي جاءت خارج مناطقهم.

ودشن الخريجون وسمًا على موقع التواصل ” تويتر ” عنوانه تشتيت خريجي الدبلومات الصحية ” ، للتعبير عن سخطهم وعدم رضاهم.

وأشارت التغريدات إلى أنه تم تعيين أكثر المتخرجين في خارج مناطقهم ،وتبعد مسافات بعيدة جداً عن منازلهم وأسرهم، معربين عن أملهم في النظر بعين الاعتبار بإعادة فرز مناطق التعيين وإنهاء المعاناة والتعيين في أماكن قريبة من منازلهم وأسرهم.