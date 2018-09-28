حقيقة اغتيال الشاعرة العراقية شهد الشمري

أماني الغامدي(صدى):

استنكرت الشاعرة العراقية شهد الشمري، الأنباء التي تم تداولها حول تعرضها لمحاولة اغتيال في بغداد.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا أنباءا عن تعرض الشمري لمحاولة اغتيال، ناشرين صورة تظهر رصاصات على زجاج سيارة زعموا أنها سيارة شهد.

ونشرت الشمري عبر ” انستقرام ” صورتها بجانب صورة السيارة التي تداولها الناشطون، معلقة : ” أصحاب المواقع القذرة، أنتم داعش من نوع آخر.. أرواح العالم صارت رخيصه مثلكم ” .