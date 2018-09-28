تدمير طائرة بدون طيار مسيَّرة باتجاه معسكر لقوات التحالف بعدن

فهمي محمد(صدى):

في إطار سلسلة النجاحات التي تحققها قوات الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن، نجح الدفاع الجوي لقوات التحالف، في إسقاط طائرة بدون طيار، كانت مسيرة باتجاه معسكر لقوات التحالف في مدينة عدن.

وكانت قوات التحالف قد استهدفت مؤخرًا ورشة لتركيب وتجميع الطائرات بدون طيار في محافظة الحديدة وتدميرها بالكامل.

وتعمل قيادة قوات التحالف المشتركة لدعم الشرعية باليمن على المتابعة الدقيقة والمستمرة للإرهابين والمسؤولين عن تجميع الطائرات وتفخيخها.