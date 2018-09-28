بالفيديو.. الأمطار تحول شوارع الطائف إلى بحيرة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تسببت الأمطار التي شهدتها محافظة الطائف أمس الخميس، في تحول الشوارع الرئيسية والمهمة، ومنها شارع الستين، إلى بحيرة.

كما تسببت الأمطار في تعطل الحركة المرورية، وغمرت مياه الأمطار الشوارع بسبب سوء التصريف.

ونشر الأهالي مقاطع فيديو، توثق حالة الشوارع، متعجبين من سوء تصريف السيول، ومدى استعداد الجهات المعنية لمثل هذه الحالات، بالإضافة لشوارع أخرى غمرتها مياه الأمطار.