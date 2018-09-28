بالفيديو.. الأمطار تحول شوارع الطائف إلى بحيرة
تسببت الأمطار التي شهدتها محافظة الطائف أمس الخميس، في تحول الشوارع الرئيسية والمهمة، ومنها شارع الستين، إلى بحيرة.
كما تسببت الأمطار في تعطل الحركة المرورية، وغمرت مياه الأمطار الشوارع بسبب سوء التصريف.
ونشر الأهالي مقاطع فيديو، توثق حالة الشوارع، متعجبين من سوء تصريف السيول، ومدى استعداد الجهات المعنية لمثل هذه الحالات، بالإضافة لشوارع أخرى غمرتها مياه الأمطار.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54861 ] نشر منذ 43 دقيقة
جعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع ,, آمين ,,
,, من الواجب ان يُعمل لها شبكات تصريف لحماية البيوت والشوارع من الضرر والهدم ,,
,, الله يحمي المسلمين من كل ضرر .. آمين ,,