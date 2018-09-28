قرار بحرمان الأهلي المصري من جمهوره وتغريمه 20 ألف دولار
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” كاف ” ، حرمان النادي الأهلي المصري من جماهيره مباراتين وتغريمه 20 ألف دولار.
ويأتيي ذلك القرار بعد هتافات مسيئة أطلقها المشجعون خلال مباراة هوريا الغيني نهاية الأسبوع الماضي.
وبحسب قرار الـ ” كاف ” ، فإن جماهير الأهلي المصري لن تستطع حضور مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام وفاق سطيف الجزائري.
ووفقاً للقرار فإن جمهور الأهلي سيخضع إلى جلسات تثقيفية، إضافة إلى حرمانه من حضور المباريات والغرامة المالية المفروضة على النادي.
عبدالله[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 11 دقيقة
لاني سعودي فأنا أرى انهم لم يشتموا السعوديه ولا المواطن السعودي ابدا. هم شتموا شخص تركي ال لاشيخ لانهم يرون انه تعدى عليهم في بلدهم. ولذلك ليس لنا كسعوديين لا ناقة ولا جمل في كل هذي القصة. ولكن تركي ال الشيخ يبغي يدخلنا في القصه وكأنهم شتمونا نحن. بل يريد ان يسخر الاعلام الرياضي المدفوعه ميزانيته من الدوله لكي يجعل الجمهور الرياضي في البلدين يشتم بعض لكي ينتقم لنفسه.
نعم الهتافات كانت مشينة لان ام تركي ال الشيخ ما لها دخل!
ولكن تركي هو من تدخل في نادي الاهلي المصري واصبح يتحدث في الإعلام المصري كمالك للنادي و بيده قرارات النادي وبدأ يفرض من يتعاقدون معه ومن لا يتعاقدون معه. وهذا تصرف لم يرضاه جمهور الاهلي.
لو جاءنا تاجر سوري والا جزائري والا اجنبيي من اي مكان ودخل في نادي الهلال والا النصر وبدأ يطرد شخصيات النادي ويهاجم رموزه مثل يوسف الثنيان وماجد عبدالله، راح نثور عليه كلنا. وراح نقول له انت مين اللي جابك يابو الشباب. يالله برا. وهذا ما يحصل منذ سنة وأكثر في النادي الاهلي المصري ووصلت ذروتها حين حضر الجمهور للمدرجات وتم التعبير له صراحة بأنه غير مرغوب فيه. لذلك،
انا اظن ان الغرامة غير مستحقة لأنهم هتفوا بالفم في شأن يخص ناديهم ولم يتعرضوا او يعتدوا على نادي الخصم ولا للاعبيه ولم يعرقلوا سير المباراة او التحكيم.