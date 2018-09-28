قرار بحرمان الأهلي المصري من جمهوره وتغريمه 20 ألف دولار

نواف السالم(صدى):

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” كاف ” ، حرمان النادي الأهلي المصري من جماهيره مباراتين وتغريمه 20 ألف دولار.

ويأتيي ذلك القرار بعد هتافات مسيئة أطلقها المشجعون خلال مباراة هوريا الغيني نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب قرار الـ ” كاف ” ، فإن جماهير الأهلي المصري لن تستطع حضور مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام وفاق سطيف الجزائري.

ووفقاً للقرار فإن جمهور الأهلي سيخضع إلى جلسات تثقيفية، إضافة إلى حرمانه من حضور المباريات والغرامة المالية المفروضة على النادي.