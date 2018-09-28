بين شخصيتي أمير المدينة والابن.. هكذا ودع الأمير فيصل بن سلمان القائد ” الوالد “

نايف السالم(صدى):

ودع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة ،والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بقبلة على ظهر يمناه ، لتحمل كل معاني الإكبار للملك القائد، ومشاعر الابن عند فراق والده في الوقت ذاته.

وامتزجت مشاعر أمير المدينة المنورة ” الابن ” حيال قائد الدولة ” الوالد ” ، لتعبر عن نفسها في تلك القبلة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين كان قد زار المدينة المنورة، لتدشين العديد من المشاريع الخدمية والصحية، موجهًا بدراسة فتح مسجد قباء للصلاة فيه على مدار اليوم.