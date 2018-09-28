الاتحاد والشباب يتصارعان لضم المهاجم الجزائري بونجاح
يتصارع كل من ناديي الشباب والاتحاد، على ضم المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم فريق السد القطري.
وبحسب تقارير صحفية جزائرية، فإن إدارة السد القطري لن تقبل بأقل من 12 مليون يورو للتخلي عن بونجاح.
وبحسب التقارير فإن بونجاح لديه شرط جزائي يصل إلى 67 مليون ريال سعودي، ومطالبه كثيرة للغاية، مشيرة إلى أنه ليس لديه أي مانع في ترك السد القطري والانتقال لأي نادِ سعودي حال وجود عرض مالي جيد.
أبو عبد الله[ عدد التعليقات: 394 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهل المصارعة⚽⚽جيبوه للراقي هذا مارد ماشاء الله عليه في كل مباراة يسجل أقل شي هدفين…إن شاء الله تتحرك إدارة الأهلي قبل الإتحاد والشباب أضمن لكم الدوري بدون مبالغة
عبد الله[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 37 دقيقة
جيبوه للهلال مايليق إلا على الزعيم
من الزعيم السداوي للزعيم الهلالي لا أهلي ولا اهلك😉😉
إن شاء ماتتدخل الاخت جنوبية قحطانية تبهذلني🤣🤣🤣