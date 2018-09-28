الاتحاد والشباب يتصارعان لضم المهاجم الجزائري بونجاح

ماجد محمد(صدى):

يتصارع كل من ناديي الشباب والاتحاد، على ضم المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم فريق السد القطري.

وبحسب تقارير صحفية جزائرية، فإن إدارة السد القطري لن تقبل بأقل من 12 مليون يورو للتخلي عن بونجاح.

وبحسب التقارير فإن بونجاح لديه شرط جزائي يصل إلى 67 مليون ريال سعودي، ومطالبه كثيرة للغاية، مشيرة إلى أنه ليس لديه أي مانع في ترك السد القطري والانتقال لأي نادِ سعودي حال وجود عرض مالي جيد.