دياز: لن أعود مجددًا إلا للهلال.. والاتحاد فريق مفكك

طلال الغامدي(صدى):

قال الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق للاتحاد، إن إشرافه على الاتحاد كان مرحلة جديدة موضحًا : ” كنت احتاج لوقت أطول ” .

وأضاف دياز في تصريحاته لبرنامج ” في المرمى ” : ” الاتحاد كان فريق من الصفر، وكنت احتاج الى الوقت، ومثل بدايتي مع الهلال كانت البداية متعثرة حتى تعرفت على اللاعبين واستطعت اوظفهم بشكل مناسب ” .

وتابع : ” الجماهير كانت سبب في اقالتي بسبب الضغط على الإدارة التي من المفترض أن تكون واضحة وتقول لهم انه مشروع جديد ويحتاج إلى الصبر، مضيفًا : ” المشرف العام اختار لاعبين اجانب لا يتناسبون مع طريقتي الهجومية لذلك واجهت خللا كبيرا في المباريات ” .

واستكمل : ” نواف المقيرن كان متحمس جدا ويعمل على اعداد الفريق بشكل قوي ،ولكن الاتحاد فريق جديد ومفكك ” ، مضيفًا : ” لن اعود مجدداً للدورى السعودى إلا لتدريب الهلال، وايمليانو كان محقا عندما نصحني بعدم تدريب فريق آخر غير الهلال ” .

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