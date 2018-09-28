بالفيديو.. اللواء بسام عطية: إيران تضع المملكة ومقدسات المسلمين في قلب الاستهداف

علي القحطاني (صدى):

أكد اللواء بسام عطية، المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة، أن قوات الأمن لن تقبل بإرهاب أو فوضى داخل المملكة، وذلك تعليقًا على مقتل 3 مطلوبين أمنيًا في القطيف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة الإخبارية، أننا دائمًا نسأل ماذا تريد هذه المجموعات الإرهابية من السعودية، مشيرًا إلى أننا نحن نعي أن النظام الإيراني يراهن على مشروع إستراتيجي في السعودية والمنطقة بشكل عام، وأن هذا المشروع يهدف إلى خلق فوضى ثم سيطرة سياسية ثم السيطرة على مقدرات والتحكم فيها.

وأوضح أن إيران تحرَّكت على مدار أربعة عقود، ووضعت المملكة ومقدسات المسلمين في قلب الاستهداف والدمار والخراب، مضيفًا أن إيران دعمت هذا المشروع حتى أصبح عقيدة في الداخل الإيراني.

وأشار إلى أن المشروع أصبح كما نراه الآن إرهاب وشعوب مشردة وأحزاب مسلحة وصواريخ باليستية، مؤكدًا أن قضية المملكة بالنسبة لإيران هي قضية بقاء أو لا بقاء.

وتابع ” عطية ” ، أن المملكة بلد الاستقرار والتنمية لذلك فإن إيران تستهدف السعودية لأن روح الإرهاب لا تعيش مع التنمية والاستقرار، قائلًا : ” كل لبنة تنموية تضعها المملكة تسقط مقابلها صروحًا إرهابية ” .

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