الاتصالات السعودية: وظائف إدارية شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية، اليوم الخميس، عن توافر وظائف إدارية شاغرة للرجال من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض.

وأوضحت ” الشركة ” أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” مدير إدارة المواهب والمهنة: درجة البكالوريوس في (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الهندسة)، ويفضل درجة الماجستير، أخصائي التدقيق: درجة البكالوريوس أو الماجستير في (القانون، إدارة الأعمال)، أخصائي مخاطر: درجة البكالوريوس إدارة الأعمال.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: