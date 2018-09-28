الاتصالات السعودية: وظائف إدارية شاغرة للرجال
كشفت شركة الاتصالات السعودية، اليوم الخميس، عن توافر وظائف إدارية شاغرة للرجال من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض.
وأوضحت ” الشركة ” أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” مدير إدارة المواهب والمهنة: درجة البكالوريوس في (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الهندسة)، ويفضل درجة الماجستير، أخصائي التدقيق: درجة البكالوريوس أو الماجستير في (القانون، إدارة الأعمال)، أخصائي مخاطر: درجة البكالوريوس إدارة الأعمال.
وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
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