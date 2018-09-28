موظف بـ كهرباء فرسان يروي تفاصيل دقيقة عن الواقعة.. وكيف طُعن المدير

علي القحطاني (صدى):

كشف أحد الموظفين الناجين من الجريمة البشعة التي ارتكبها فلبيني في مكتب كهرباء فرسان، كيف طعن القاتل مدير المكتب والوافد الباكستاني وقتلهما.

وأوضح الموظف محمد سعدي، وكيل المكتب، أن الفلبيني كان يركض مطعونًا وخلفه الباكستاني مصابًا، كما أنه كان يحمل سكين في يده، واستقرا في صالة المكتب أمامهم.

وأشار إلى أنه وزملائه سارعوا لمساعدة الفلبيني إلا أنه كان متشنجًا وفجأة قام وبدأ يطعن الباكستاني بطريقة بشعة حتى مات، مضيفًا أنه التفت بعد ذلك إلى مدير المكتب وطعنه في رقبته.

وأكد أن مدير المكتب فرّ إلى الخارج، إلا أن الفلبيني لحق به وزاده طعنات، ثم احتجزه وهو وزميله داخل المكتب ولم يتمكنا من فتح الباب.

وأضاف ” سعدي ” ، أن القاتل أدخل خرطوم طفاية الحريق من أسفل الباب ورش البودرة التي تسببت في إدخاله للعناية المركزة.

يذكر أن الجريمة التي ارتكبها الفلبيني راح ضحيتها مدير مكتب كهرباء فرسان، والسائق الباكستاني، فيما أُصيب موظفان سعودي وفلبيني، وقتل الجاني بعد مقاومته للأمن.