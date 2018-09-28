الفنانة ” أحلام ” تثير ضجة بإطلالتها الجديدة

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة للفنانة الإماراتية ” أحلام ” أحدثت ضجة واسعة بين النشطاء، حيث أطلت الفنانة بشكل جديد وغير مألوف لدى معجبيها.

وظهرت ” الفنانة ” ، في الصورة ببشرة بيضاء تمامًا، وكان شعرها مائلًا إلى اللون البلاتيني وشفاه حمراء ممتلئة.

والجدير بالذكر أن الفنانة ” أحلام ” أعلنت في وقت سابق عن اعتزالها وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تسجيل ألبوم جديد، وعند الانتهاء منه سوف تعود، مؤكدة أنها سوف تشتاق لجميع متابعينها.