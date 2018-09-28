الفنانة ” أحلام ” تثير ضجة بإطلالتها الجديدة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة للفنانة الإماراتية ” أحلام ” أحدثت ضجة واسعة بين النشطاء، حيث أطلت الفنانة بشكل جديد وغير مألوف لدى معجبيها.
وظهرت ” الفنانة ” ، في الصورة ببشرة بيضاء تمامًا، وكان شعرها مائلًا إلى اللون البلاتيني وشفاه حمراء ممتلئة.
والجدير بالذكر أن الفنانة ” أحلام ” أعلنت في وقت سابق عن اعتزالها وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تسجيل ألبوم جديد، وعند الانتهاء منه سوف تعود، مؤكدة أنها سوف تشتاق لجميع متابعينها.
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 974 ] نشر منذ 2 ساعتين
مـوقع المشـاكل الإجتمـاعي لايعـدو كونه عالـم إفتـراضي•••يُـملأ فيـه الفـراغ باللاشيء•••تفـااااهة مع إحتـرامي لمستخدميـه••قتـل الوقت سـرطان العصـر
عبد اللّه[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 2 ساعتين
ظهرت ببشرة بيضاء تماما ههههه لا والله صدقنا
واضح إضاءة نعرف انها خلصت إبر الكورتيزون بس بشرة بيضاء تماما إنسي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32026 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش ذا الروج من لون الجدار الي وراها
أبو عبد الله[ عدد التعليقات: 394 ] نشر منذ 2 ساعتين
أموت واعرف ليش البنات يركضون ركض ورا البشرة البيضاء وش فيها زيادة ماادري؟؟؟؟سمرا ولابيضاء ولاحنطية ولا حتى سودة الجمال ملامح مو الوان افهموا
وإنتي ياأحلام مافي داعي تركضي ورا البياض ترانا نعرفك
أبو خالد[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 2 ساعتين
عشان القناعة والرضى ماتوا ياخوي أبو عبد اللّه
وطبعا الشباب مايقصرون حاطين البيضاآ ملكة جمال والسمراء الله يعينها،،،تخلف×تخلف
أخصائي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههه
فسحوا فسحوا للشقراء 😂🤣😂🤣😂🤣
أحلام ولاكوابيس غبت عن الصدى رجعت لقيتك بوجهي
أخصائي[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههه
فسحوا فسحوا للشقراء 😂🤣😂🤣😂🤣
أحلام ولاكوابيس غبت عن الصدى رجعت لقيتك بوجهي
أخصائي[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 1 ساعة
لاتموت ولاشي ياأبو عبد الله البياض أنوثة والسمار جاذبية والأنوثة في حد ذاتها جاذبية يعني أنا أعشق البيضاء مع كامل إحترامي للسمراء الجذابة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54861 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههه ,,
,, ماادري ليه تذكرت عنز كانت عندنا قبل 40 سنه ،، وانا كنت ناسيها ,,,
،،، يقولون لها مصريه ، شقرا وشعرها طويل ,, وضرعها ناشف ، ماتندِّي ابد ,,
أخصائي[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 1 ساعة
حرام علينا ياأبو محمد المسكينة مكلفة نفسها إبر وماكياج ونفخ وشفط ولفط وفوتوشوب عشان تدهشنا وحنا نتمسخر🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10343 ] نشر منذ 37 دقيقة
اشوف انها حلوه❤في الصورتين☝☺😁