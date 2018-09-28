السعودية تتصدر دول الخليج في قائمة مشتريات النحافة وإنقاص الوزن.. وهذا إجمالي التكلفة!

علي القحطاني (صدى):

أكد تقرير جديد أن قيمة مشتريات منتجات التنحيف وإنقاص الوزن في دول الخليج بلغت مليارين و700 مليون دولار في العام 2017، تصدرتها السعودية بما يقارب مليار ونصف المليار دولار.

وتعتر البدانة هي أخطر مشكلة صحية تواجهها دول الخليج وتعد السمنة هي المسبب الأول للوفيات على مستوى العالم، لذا توقع التقرير التسويقي الصادر عن شركة “ريسيرش آند ماركتس” الإيرلندية، ارتفاع قيمة مشتريات منتجات التنحيف.

وتوصلت الإحصاءات الحديثة إلى أن معدل السمنة في السعودية بلغ 70 في المئة، خصوصاً بين الشباب والأطفال.

وأشارت المعلومات إلى إصابة ما يقارب الثلاثة ملايين طفل بالسمنة وزيادة الوزن، وهذا الأمر دفع الحكومة لمحاولة الحد منها بإطلاق مبادرات وحملات توعوية لتجنب مخاطر ها والأمراض المرتبطة بها، كالمفاصل والقلب والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الجهارز التنفسي والأمراض انفسية إلى جانب بعض أنواع السرطانات.