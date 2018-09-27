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بالفيديو.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة بمكة المكرمة خلال أذان العشاء.

بالفيديو.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة بمكة المكرمة خلال أذان العشاء.
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع لحظة إصابة صاعقة رعدية لقمة برج الساعة في مكة المكرمة خلال أذان العشاء، وأضفت منظراً مهيباً لسماء العاصمة المقدسة

وأبان الفيديو لحظة ملامسة الصاعقة لقمة البرج المطل على المسجد الحرام، كما لقيت الصور إعجاب متداوليها على نحو واسع.

 

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1651 ] نشر منذ 4 ساعات

برج الساعه تحول الي برج تجميع للصواعق و البرق حسبنا الله علي من بناه بقرب الحرم .

[ عدد التعليقات: 54861 ] نشر منذ 1 ساعة

سبحان الله العظيم ,,

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