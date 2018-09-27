فتاة تخدع زوجها بأنها حامل باستخدم وسادة
خدغت امرأة من كولومبيا، زوجها بأنها حامل على مدار تسعة أشهر باستخدامها وسادة وضعتها على بطنها، وصورًا كاذبة للجنين.
وقالت الزوجة عند موعد الولادة المزعومة إن عصابة لتجارة الأعضاء، اختطفتها، أثناء توجهها للمستشفى للولادة، مُدعيةً أنهم أدخلوها في سيارة، وخدروها ثم أخرجوا الجنين من أحشائها، وألقوها في الشارع.
عندما نقلتها عائلتها للمستشفى للاطمئنان على صحتها، وإبلاغهم بالحادث، انكشف سرها حيث أظهر الفحص الطبي أنها لم تكن حاملًا من الأساس.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32026 ] نشر منذ 4 ساعات
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ابن البلد[ عدد التعليقات: 845 ] نشر منذ 3 ساعات
انكشف كذبها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54861 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههه ,,
,, المثل قال // حبل الكذب قصير ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10343 ] نشر منذ 1 ساعة
الظاهر من كثرماتشوف مسلسلات طبقتها☺😁
الابهاوي[ عدد التعليقات: 394 ] نشر منذ 50 دقيقة
كيف كان يسلكها تسعه أشهر
ما شاف المخده