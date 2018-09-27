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فتاة تخدع زوجها بأنها حامل باستخدم وسادة

فتاة تخدع زوجها بأنها حامل باستخدم وسادة
بوغوتا(صدى):

خدغت امرأة من كولومبيا، زوجها بأنها حامل على مدار تسعة أشهر باستخدامها وسادة وضعتها على بطنها، وصورًا كاذبة للجنين.

وقالت الزوجة عند موعد الولادة المزعومة إن عصابة لتجارة الأعضاء، اختطفتها، أثناء توجهها للمستشفى للولادة، مُدعيةً أنهم أدخلوها في سيارة، وخدروها ثم أخرجوا الجنين من أحشائها، وألقوها في الشارع.

عندما نقلتها عائلتها للمستشفى للاطمئنان على صحتها، وإبلاغهم بالحادث، انكشف سرها حيث أظهر الفحص الطبي أنها لم تكن حاملًا من الأساس.

 


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32026 ] نشر منذ 4 ساعات

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 845 ] نشر منذ 3 ساعات

انكشف كذبها

[ عدد التعليقات: 54861 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههههههههه ,,

,, المثل قال // حبل الكذب قصير ,,

[ عدد التعليقات: 10343 ] نشر منذ 1 ساعة

الظاهر من كثرماتشوف مسلسلات طبقتها☺😁

[ عدد التعليقات: 394 ] نشر منذ 50 دقيقة

كيف كان يسلكها تسعه أشهر
ما شاف المخده

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