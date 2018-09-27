صعق كهربائي ينهي حياة مواطن في مكة
توفي مواطن ثلاثيني أثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء هطول الأمطار بحي المعيصم بمكة المكرمة.
وتفصيلا؛ تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن يفيد بعثوره على مواطن آخر متوفى من أثر صعق كهربائي.
وعلى الفور انتقلت الدوريات الأمنية وفرقة الهلال الأحمر للموقع حيث تبين أن المواطن على قيد الحياة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الملك عبدالعزيز حيث توفى داخله.
وباشر مركز قسم المعابدة التحقيقات مع الجهات ذات العلاقة، وإكمال اللازم بحكم الاختصاص.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 845 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الله يرحمه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32026 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه
سعود التمياط[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه
لايكون خوينا اللي نطقطق عليه ابو ل
ودي ابتسي
لزوم نستسمح منه ان كان حي
الدنيا ماهي شين … طتزعه