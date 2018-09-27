صعق كهربائي ينهي حياة مواطن في مكة

نايف السالم(صدى):

توفي مواطن ثلاثيني أثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء هطول الأمطار بحي المعيصم بمكة المكرمة.

وتفصيلا؛ تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن يفيد بعثوره على مواطن آخر متوفى من أثر صعق كهربائي.

وعلى الفور انتقلت الدوريات الأمنية وفرقة الهلال الأحمر للموقع حيث تبين أن المواطن على قيد الحياة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الملك عبدالعزيز حيث توفى داخله.

وباشر مركز قسم المعابدة التحقيقات مع الجهات ذات العلاقة، وإكمال اللازم بحكم الاختصاص.