تحرير مخالفات نظام مكافحة التدخين

حسين العلي(صدى):

ضمن الجولات التي تنفذها أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة الطائف لضبط وتحرير مخالفات نظام مكافحة التدخين على منافذ البيع قامت اللجنة يومي الأربعاء والخميس بخمس جولات رصدت خلالها العديد من المخالفات التي تخالف نظام مكافحة التدخين ولائحته التنفيذية حيث تهدف هذه الجولات إلى الحد من انتشار ظاهرة التدخين وخاصة صغار السن.

وتقوم اللجنة كذلك بعمل جولات على المنشئات الصحية لضبط وتحرير المخالفات لمن يدخن داخل المنشأة أو في خارجها في حدود أقل من 15 متر.

حيث تم تنفيذ ثلاث جولات

على المستشفيات والمراكز الصحية.

وتضم اللجنة في عضويتها

صحة الطائف – الأمانة – فرع وزارة التجارة والاستثمار – الدوريات الأمنية – مكتب العمل.

وسوف تواصل جولاتها بإذن الله على منافذ البيع والمرافق الصحية والعامة

للوصول إلى الهدف المنشود.