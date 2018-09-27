قرارات إدارية بأمانة العاصمة المقدسة

حسين العلي(صدى):

سعياً إلى تطوير مستوى الأداء في العمل ولضمان زيادة الكفاءة بمايخدم العملية الإدارية بالأمانة فقد أصدر أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد عبدالله القويحص عدّة قرارات إدارية وفقا لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

وقد شملت القرارات عدد من القياديين في الإدارات المركزية والبلديات الفرعية .

وأكد معاليه أن القرارات تهدف إلى تعيين كوادر شابة تساعد في تحسين مستوى الأداء في العمل بما ينعكس على تطوير الأعمال لتسهيل أمور المواطنين والعمل على إنجاز معاملاتهم وتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى معايير الجودة من أجل تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة.

ويذكر أن القرارات شملت كلاً من :

– تكليف المهندس هشام عبد الرحمن شلي بإدارة المستشارين بمكتب معالي الأمين

– تكليف المهندس ممدوح محمد عراقي بمكتب إدارة المشاريع PMO

– تكليف الاستاذ ياسر حسن فقيها بمركز الإبداع

– تكليف الاستاذ علي عوض المالكي مساعداً لمدير عام شؤون البلديات للبلديات المرتبطة

– تكليف الطبيب ريان عبدالعزيز الصعب بمهام رئيس بلدية مدركة لمدة ٦ أشهر

– تكليف المهندس عمر عبد الرحمن المالكي رئيساً لبلدية الشوقية الفرعية .

– تكليف المهندس عمرو محمد علي مرزا مديراً للإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة .

– تكليف المهندس عبد الله زهير حابس مديراً لإدارة الحدائق.

– تكليف المهندس سراج فهد شيبي مساعداً لمدير إدارة الحدائق .

– تكليف المهندس حسن علي محروس بقياس مدى تعاون أجهزة الأمانة في تنفيذ قرارات المجلس البلدي وسرعة الإفادة من الجهات المعنية بشأنها إضافة إلى عمله مسؤولاً عن المتابعة واللجان بمكتب معالي الأمين .