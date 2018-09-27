وسم ” كم تطلبين مهر إذا جاك عريس ” يتصدر الترند السعودي
تصدر وسم ” كم تطلبين مهر إذا جاك عريس ” الترند السعودي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الخميس، وشهد الهاشتاق تفاعل عدد كبير من المغردين والذين شاركوا تدويناتهم إجابة عليه.
في البداية قالت ” داليا ” : مليون دولار وقليلة بحقي، ورؤى التي لا تزال تدرس إدارة أعمال فقالت: مقدم ٢٥٠ ألف ريال و مؤخر٢٥٠ مثل مهر أختي.
ومن جانبها استغربت ” مشاعل ” المغالاة في المهور وقالت: قبيلتنا المهر عندهم ٢٠ أو ٢٥ ألف ريال، واستغرب ممن يقولون ٧٠ ألف ١٠٠ ألف من وين أنتم ؟، واتفقت معها شيماء بالقول: ” إحنا ناس ما نشرط لأنه عيب عندنا نشترط أمهر إلي يجيبه العريس راضين به لأنه زواج مو بيعة وشروه ” .
ومن جانبها قالت ” طيف العمري ” : عندنا المهر ٤٠ ألف ريال بس،
وشارك ” فيصل الشهري ” بمقطع فيديو للشيخ عائض القرني يحذر فيه من المغالاة في المهور، مؤكدًا أنه أحد أسباب العنوسة في المجتمع، داعيًا إلى التسهيل على الشباب والفتيات.
وبالرغم ارتفاع نسبة العنوسة وإحجام الشباب عن الزواج بسبب غلاء المهور إلا أن العديد من الفتيات ينظرن على المهر بمنظور مختلف، حيث يَرينه معبرًا عن جمالها أو قيمتها لدى زوجها وأهلها.
وتناسى العديد من الفتيات حديث الرسول الكريم الذي يقول فيه ” أقلهن مهورًا أكثرهن بركة ” .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11353 ] نشر منذ 4 ساعات
يازين قول مشاعل المهر عندهم ٢٠ أو ٢٥ ألف ريال .
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عسى ربي يوفقها وتِعرِس .
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 381 ] نشر منذ 3 ساعات
ويازين قول شيماء احنا ناس مانشترط..امهر والزواج عندنا ماهو بيعة وشريه..
بيض الله وجهها..اصيلة والله.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32026 ] نشر منذ 3 ساعات
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غريب[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 ساعات
وش المطلوب بعض الهشتاقات مالها داعي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32026 ] نشر منذ 3 ساعات
خير الامور الوسط لا رخيصً ينداس ولا غالياً يانقاس
المهر كثرته ماهي فخر وقلته ماهي نقيصه في حق الحرمه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 370 ] نشر منذ 3 ساعات
دائما نحن نهتم بترهات الأموى وهذا من معوقات الزواج
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17038 ] نشر منذ 3 ساعات
اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ,, ليش التكلف والغلا ذا كله أعظم النساء بركه أيسرهن مؤنه ..
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 381 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب ..طيب يادانة..
وياسلام يالست. محرومة.المهر كثرته ماهي فخر وقلته ماهي نقيصة..
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 974 ] نشر منذ 3 ساعات
على حسب الإمكانياآآت والله سبحانه وتعالى يسهل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54861 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاشك ان غلاء المهور والمغالات فيها من موانع الزواج ،،،
عبد الله المطيري[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 38 دقيقة
اطلب ريال واحد