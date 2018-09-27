وسم ” كم تطلبين مهر إذا جاك عريس ” يتصدر الترند السعودي

علي القحطاني (صدى):

تصدر وسم ” كم تطلبين مهر إذا جاك عريس ” الترند السعودي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الخميس، وشهد الهاشتاق تفاعل عدد كبير من المغردين والذين شاركوا تدويناتهم إجابة عليه.

في البداية قالت ” داليا ” : مليون دولار وقليلة بحقي، ورؤى التي لا تزال تدرس إدارة أعمال فقالت: مقدم ٢٥٠ ألف ريال و مؤخر٢٥٠ مثل مهر أختي.

ومن جانبها استغربت ” مشاعل ” المغالاة في المهور وقالت: قبيلتنا المهر عندهم ٢٠ أو ٢٥ ألف ريال، واستغرب ممن يقولون ٧٠ ألف ١٠٠ ألف من وين أنتم ؟، واتفقت معها شيماء بالقول: ” إحنا ناس ما نشرط لأنه عيب عندنا نشترط أمهر إلي يجيبه العريس راضين به لأنه زواج مو بيعة وشروه ” .

ومن جانبها قالت ” طيف العمري ” : عندنا المهر ٤٠ ألف ريال بس،

وشارك ” فيصل الشهري ” بمقطع فيديو للشيخ عائض القرني يحذر فيه من المغالاة في المهور، مؤكدًا أنه أحد أسباب العنوسة في المجتمع، داعيًا إلى التسهيل على الشباب والفتيات.

وبالرغم ارتفاع نسبة العنوسة وإحجام الشباب عن الزواج بسبب غلاء المهور إلا أن العديد من الفتيات ينظرن على المهر بمنظور مختلف، حيث يَرينه معبرًا عن جمالها أو قيمتها لدى زوجها وأهلها.

وتناسى العديد من الفتيات حديث الرسول الكريم الذي يقول فيه ” أقلهن مهورًا أكثرهن بركة ” .