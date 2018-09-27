بالصور.. مدرسة بلاط الشهداء تحتفي باليوم الوطني بالعرضيات

سعيد القرني(صدى):

أقامت مدرسة بلاط الشهداء الأبتدائية والمتوسطة التابعة لقطاع التعليم بمركز العرضية الجنوبية بمحافظة العرضيات احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 88 ،وقد هدف الأحتفال إلى غرس الولاء و حب الوطن في نفوس الطلاب و تجديد البيعة لولاة أمورنا.

حيث نفذت المدرسة عدة برامج منها الأذاعة الصباحية ومبادرة بصمة وطن اعدها مجموعة النشاط الصحي والرياضي بالمدرسة ومعرضاً لمشاركات الطلاب في الرسم

والعديد من العروض التي اعدها الطلاب .

كما كان هناك مبادرة من احد طلاب المدرسة بعنوان صحيفة وطني الحبيب وسط اجواء ملئية بالفخر والاعتزاز لدى الطلاب احتفاءً بهذة المناسبة

فيما عبر الاستاذ صالح سراح صالح الحارثي قائد المدرسة في كلمتة قائلاً .. على الطلاب الاعتزاز بوطنهم والمحافظة على مكتسباته وثرواته و الإخلاص لله ثم المليك و الوطن مؤكدا على دور الجهات والمجتمع في غرس مفاهيم الوطنية وتعزيزها في نفوس النشء وتفعيل دور الشباب بدمجهم في مثل هذه المناسبات الوطنية سائلا الله ان يديم نعمة الأمن والأستقرار .